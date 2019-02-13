موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة ريال مدريد وأياكس أمستر دام مساء اليوم الأربعاء علي ملعب "يوهان كرويف أرينا " بهولندا ضمن منافسات دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ريال مدريد الإسباني مباراة دوري أبطال أوروبا بمعنويات كبيرة، بعد انتزاعه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بالديربي، ويأمل الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب فريق ريال مدريد في الخروج

بنتيجة طيبة خارج أرضه أمام خصمه الصعب أياكس بدوري أبطال أوروبا.

أكد تين هاج المدرير الفني لأياكس أن لاعبه فرينكي دي يونج سيلعب في مباراة ريال مدريد، بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، وأضاف "فرينكي جاهز، هو يتطلع للمشاركة في هذه المباراة مثل الجميع، سيكون لديه الدافع الإضافي لمواجهة الفريق الملكي".

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستر دام

تنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس أمستر دام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستر دام

تذاع مباراة ريال مدريد وأياكس أمستر دام بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق رؤوف خليف و خليل البلوشي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب آخر 3 بطولات في دوري أبطال أوروبا، كان آخرها نهائي كييف عندما فاز على ليفربول الإنجليزي 3-1.