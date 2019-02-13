محمد مصيلحي: أعترض على موعد مباراة كاس مصر

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري رفضه لموعد مباراة فريقه بكأس مصر يوم 21 فبراير الجاري.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد "كل الشكر لعامر حسين على ما يقدمه للكرة المصرية

ولكن اتعجب من موعد مباراة الاسماعيلي".

متابعًا "تم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم

فوجئنا اليوم بوضع موعد مباراة الإسماعيلي بكأس مصر بدلًا منها، حاولت الاتصال بعامر حسين لمدة 3 ساعات ولكن هاتفه مغلق".

وأضاف "سنعود للأسكندرية مساء 17 ثم نعود للقاهرة لخوض مباراة يوم 21 أمام الاسماعيلي في المقاولون العرب فكيف ذلك؟، الاتحاد هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية ويجب مساعدته".