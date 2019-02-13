رئيس الاتحاد السكندري ينفي مناقشة تنسيق مواعيد كأس مصر

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد

كتب - عادل أبو الفضل:

نفى محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري ما تردد عن اتفاق اتحاد الكرة مع ممثلي رؤساء الأندية

على مواعيد كأس مصر الجديدة.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى

البلد "لم يتم إتراح ذلك الأمر على الإطلاق في إجتماع إتحاد الكرة، لم ننسق مواعيد الكأس".

وتابع "لم يتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الأربعاء الماضي تماماً".