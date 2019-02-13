بهدف في شباك اليونايتد.. مبابي يقهر بريطانيا ويعادل الظاهرة رونالدو

حقق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عدة أرقام مميزة بالهدف الذي منح فريقه التقدم على مانشستر يونايتد 2-0، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة سكواكا، أن مبابي سجل الهدف رقم 14 في دوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو.



وأضافت أن المهاجم الفرنسي الشاب واصل تألقه في ملاعب الأندية البريطانية طوال مشاركاته في البطولات الأوروبية، حيث صنع هدفا في ملعب توتنهام، وهز الشباك في ملاعب مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول وسيلتيك الأسكتلندي.



وأشارت إلى أن مبابي رفع أيضا رصيده إلى 10 أهداف بدوري أبطال أوروبا خارج الملاعب الفرنسية، بما يعادل 71% من إجمالي حصيلته، وهو أفضل معدل للاعب سجل أكثر من 10 أهداف بالتشامبيونز ليج.

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