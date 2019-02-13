الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روما - إيطاليا

2

x
22:00

1

بورتو - البرتغال

مانشستر يونايتد - إنجلترا

0

x
22:00

2

باريس سان جيرمان - فرنسا

نكانا - زامبيا

-

x
15:00

-

الهلال - السودان

الرجاء الرياضي - المغرب

-

Advertisements

x
18:00

-

أوثو دويو - الكونجو

نهضة بركان - المغرب

-

x
21:00

-

حسنية أكادير - المغرب

النادي الصفاقسي - تونس

-

x
21:00

-

إينوجو رينجرز - نيجيريا

الزمالك - مصر

-

x
21:00

-

نصر حسين داي - الجزائر

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا