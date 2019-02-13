رياضة | أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
روما - إيطاليا
2
x
22:00
1
بورتو - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
22:00
2
باريس سان جيرمان - فرنسا
نكانا - زامبيا
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15:00
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الهلال - السودان
الرجاء الرياضي - المغرب
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x
18:00
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أوثو دويو - الكونجو
نهضة بركان - المغرب
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x
21:00
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حسنية أكادير - المغرب
النادي الصفاقسي - تونس
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x
21:00
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إينوجو رينجرز - نيجيريا
الزمالك - مصر
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x
21:00
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نصر حسين داي - الجزائر