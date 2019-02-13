رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والموافق 13/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والموافق 13/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون جمهور كرة القدم حول العالم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في بطولة دوري أبطال أوروبا حيثُ انطلقت أمس مواجهات ذهاب دور الـ16 من المسابقة وفيما يلي عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" نرصد لكم مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.

دوري أبطال أوروبا:

- توتنهام × بروسيا دورتموند:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي

- أياكس أمستردام × ريال مدريد:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي

الدوري السعودي:

- الحزم × الباطن:

اليوم في تمام الساعة الـ2:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودي ودوري بلس على الإنترنت

- الإتفاق × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة الرياضية السعودية

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الكونفدرالية الإفريقية:

- ساليتاس × النجم الساحلي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الرجاء البيضاوي × أوتوهو أويو:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- نهضة بركان × حسنية أغادير:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- الصفاقسي × رينجرز:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- الزمالك × نصر حسين داي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD