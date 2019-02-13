رياضة | ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قاتلة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قاتلة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي ريال مدريد الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه بعد الإخفاق خلال الفترة الماضية وسوء النتائج الذي عانى منه الملكي في بداية الموسم الحالي.

وفشلت إدارة ريال مدريد في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي خصوصا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر الذهاب إلى الدوري الإيطالي لخوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.

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وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء، إن نادي ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا إلى أينتراخت فرانكفورت، من أجل ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن إدارة ريال مدريد قد تقدمت بعرض إلى نظيرتها في نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني بقيمة 45 مليون يورو، للموافقة على بيع لوكا يوفيتش في نهاية الموسم وخطفه من الغريم التقليدي نادي برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود اتفاق بالفعل بين نادي برشلونة والصربي لوكا يوفيتش، ولم يتبقى سوى إنهاء الاتفاق مع نادي أينتراخت فرانكفورت، من أجل ضم اللاعب في الصيف لكن الريال دخل بقوة ولم يحسم أيا من الطرفين حتى الآن الصفقة.