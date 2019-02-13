رياضة | كيف يصعد الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يصعد الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الأهلي أمام ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس المجموعة حقق فريق شبيبة الساورة الجزائري فوزًا ثمينًا على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجزائر، ضمن الجولة ذاتها.

- ترتيب مجموعة "الأهلي" بعد انتهاء الجولة الرابعة:

1- الأهلي .. 7 نقاط

2- سيمبا .. 6 نقاط

3- شبيبة الساورة .. 5 نقاط

4- فيتا كلوب .. 4 نقاط

- المباريات المتبقية بالمجموعة الرابعة:

• الأهلي: يواجه فيتا كلوب بالكونغو يوم 9 مارس، ويستضيف شبيبة الساورة يوم 16 من نفس الشهر

• سيمبا: يخرج لملاقاة شبيبة الساورة 9 مارس المقبل، ويستضيف فيتا كلوب يوم 16 من نفس الشهر

• شبيبة الساورة: يستضيف سيمبا التنزاني 9 مارس، ويخرج لملاقاة الأهلي 16 من نفس الشهر

• فيتا كلوب: يستضيف الأهلي 9 مارس، ثم يخرج لمواجهة شبيبة الساورة 16 من نفس الشهر

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- كيف يتأهل الأهلي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا؟:

1- النقطة "10" بر الأمان:

في حالة فوز الأهلي علي فيتا كلوب الكونغولي في الجولة المقبلة، يتأهل بشكل رسمي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية دون النظر لباقي النتائج بالمجموعة، حيث سيرتفع رصيده لـ10 نقاط، بينما سيتوقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط، وسيكون فريق واحد من الثلاث قادر على الوصول لنفس رصيد الأهلي وهنا يتأهلان سويًا بعد حسم الصراع بينهما على المركزين الأول والثاني بالمجموعة.

أما في حالة خسارة الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الخامسة، سيكون عليه الانتظار حتى الجولة السادسة لحسم تأهله، وهنا يجب عليه تحقيق الفوز على شبيبة الساورة والوصول للنقطة 10 ولكن ليس هذا فقط كافي لتأهل الأحمر، ولكن يجب أن يفوز سيمبا على فيتا كلوب والساورة، أو حتي يخسر في المباراة الأولي ويفوز بالثانية.

- التأهل من "تعادلين":

تعادل الأهلي في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة علي الترتيب والوصول للنقطة "9"، يصعد بالأهلي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بشرط فوز سيمبا التنزاني على نفس الفريقين في مباراتيه بالمجموعة أو التعادل معهما أيضًا، أو خسارة بطل تنزانيا أمام فيتا والتعادل أو الفوز على الساورة.

أما في حالة تعادل الأهلي في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة ، وفوز سيمبا على فيتا كلوب، وخسارته أمام شبيبة الساورة، يتساوي الثلاث فرق (الأهلي – شبيبة الساورة – سيمبا) في نفس الرصيد من النقاط (9 نقاط)، وهنا سيكون تأهل الأهلي مضمون سواء بالمواجهات المباشرة أو فارق الأهداف.

- حالة صعبة (8 نقاط):

يستطيع الأهلي التأهل لدور الثمانية الإفريقي في حالة الخسارة أمام فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة وحصوله على 8 نقاط فقط، ولكن بشرط أن يفوز سيمبا التنزاني على نفس الفريقين في المباراتين المتبقيتين له بالمجموعة، أو الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة.

وسيكون ترتيب المجموعة في هذه الحالة ( سيمبا 12 أو 10 نقاط – الأهلي 8 نقاط – فيتا كلوب 7 – شبيبة الساورة 6 أو 7 نقاط)، ويصعد الأهلي وسيمبا لدور الثمانية.

أما في حالة وصول الأهلي للنقطة 8 بالتعادل مع فيتا كلوب والخسارة من شبيبة الساورة، ستتغير الحسابات، وسيكون مطلوب أن يخسر سيمبا أمام شبيبة الساورة ويتعادل مع فيتا، ليصعد الأهلي والساورة لدور الثمانية.