رياضة | أرسنال يتخذ خطوة مفاجئة من أجل التعاقد مع نجم ميلان الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتخذ خطوة مفاجئة من أجل التعاقد مع نجم ميلان الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريهاكشفت تقارير صحفية إيطالية بأن آرسنال الإنجليزي أرسل كشافيه إلى إيطاليا لمراقبة خوسيه سوسو نجم ميلان وباريلا نجم كالياري.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية بأن كشافو آرسنال حضروا مباراة ميلان وكالياري يوم الأحد الماضي في الدوري من أجل مراقبة نجم الروسونيري ولاعب كالياري.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن آرسنال يراقب سوسو الذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بحوالي 40 مليون يورو بجانب نيكولا باريلا نجم كالياري.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن صفقة باريلا سوف تتكلف حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب المدفعجية في الحصول على خدمات لاعب كالياري لتعويض رحيل آرون رامسي إلى يوفنتوس.

ونوهت الصحيفة الإيطالية بأنه من المحتمل أن يستمرا باريلا وسوسو في الدوري الإيطالي الموسم المقبل ولن ينتقلا إلى صفوف الجانرز.