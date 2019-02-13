رياضة | إدارة الزمالك تفاجئ اللاعبين قبل موقعة نصر حسين داي بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الزمالك تفاجئ اللاعبين قبل موقعة نصر حسين داي بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة الكرة بالزمالك بصرف القسط الشهري للاعبي الفريق وذلك خلال الساعات الماضية.

ويصرف الزمالك للاعبين مستحقاتهم على هيئة أقساط شهرية وهي الطريقة التي يتعامل بها النادي مع اللاعبين من الموسم الماضي.

وجاء صرف إدارة الكرة للقسط الشهري من أجل المواظبة على سداد مستحقات اللاعبين تجنبا لتشتيت اللاعبين بطلب الحصول على مستحقاتهم.

ويستعد الزمالك لخوض موقعة نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة – بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب