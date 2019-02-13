رياضة | ملخص مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزًا غاليًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الشوط الأول متوسط المستوي بين الفريقين، وكانت الخطورة الأكبر من لاعبي الفريق الباريسي على مرمي دي خيا حارس الشياطين الحمر، فيما لم يشكل أصحاب الأرض خطورة كبيرة على مرمي بوفون حارس سان جيرمان.

في الشوط الثاني، تمكن الفريق الباريسي من هو الشباك، حيث سجل المدافع بريسنال كيمبيمب في الدقيقة 53، وبعدها بسبع دقائق فقط تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من إضافة الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك دي خيا.

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وشهدت المباراة طرد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 89 بعد حصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

بهذا الفوز وضع باريس سان جيرمان قدمًا في الدور ربع النهائي، وذلك قبل مواجهة الإياب بين الفريقين والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء في السادس من مارس المقبل.