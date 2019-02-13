رياضة | نجم الزمالك السابق: سأخوض تجربة التدريب بداية من الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: سأخوض تجربة التدريب بداية من الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أنه سيخوض تجربة التدريب بداية من الموسم المقبل.

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وقال سمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سأخوض تجربة التدريب بداية من الموسم المقبل، بعدما استفدت من تجربة المقاولون العرب مع علاء نبيل".

وأكمل: "أرى نفسي في مجال التدريب، محظوظ بهذا المجال وبدأت كبيرا، وكان فييرا هو السبب عندما استفادت من حديثه هو وعلاء نبيل".