رياضة | الاتحاد السكندري يعترض على موعد مباراة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يعترض على موعد مباراة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري رفضه لموعد مباراة فريقه بكأس مصر يوم 21 فبراير الجاري.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كل الشكر لعامر حسين على ما يقدمه للكرة المصرية ولكن أتعجب من موعد مباراة الاسماعيلي".

Advertisements

متابعًا "تم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع حرس الحدود من أجل مساعدة الفريق في البطولة العربية خلال لقاء العودة أمام الهلال السعودي ثم فوجئنا اليوم بوضع موعد مباراة الإسماعيلي بكأس مصر بدلًا منها، حاولت الاتصال بعامر حسين لمدة 3 ساعات ولكن هاتفه مغلق".

وأضاف "سنعود للأسكندرية مساء 17 ثم نعود للقاهرة لخوض مباراة يوم 21 أمام الاسماعيلي في المقاولون العرب فكيف ذلك؟، الاتحاد هو ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية ويجب مساعدته".