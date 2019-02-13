رياضة | أول تعليق من اتحاد الكرة على أنباء انسحاب حامل لقب الدوري من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من اتحاد الكرة على أنباء انسحاب حامل لقب الدوري من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة انسحاب النادي الأهلي من بطولة كأس مصر بسبب مباراة بيراميدز في دور الستة عشر .

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري بمسابقة الكأس على الرغم من اعتراض النادي الأحمر.

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وقال مجاهد في تصريحات لقناة "إم بي سي" :"مجلس إدارة الأهلي لديه من الحكمة والذكاء في التعامل مع الأزمة الحالية".

وتابع:" مجلس الجبلاية ليس طرفاً في صراع البيانات بين الأندية"،مشيراً إلى أن الأهلي سيتعامل مع ملف الكأس بصورة جيدة.

وعلق مجاهد على إمكانية انسحاب الأهلي، قائلاً:" لسنا في عناد مع الأهلي وجماهيره ونتمنى استمراره في الكأس ولو انسحب فهذا قرار مجلس إدارة الأهلي وهو صاحب الحق في ذلك".