رياضة | موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم 6 مارس القادم في الساعة العاشرة مساءً على ملعب البارك، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الباريسي في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، خلال منافسات مباراة الذهاب على ملعب الاولد ترافورد، بنتيجة 2-0 أحرزهما مبابي مهاجم الفريق وكيمبيمبي.

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وتعرض اللاعب الفرنسي بول بوجبا للطرد في نهاية اللقاء، بعد تدخله القوي على البرازيلي داني الفيس، ولن يخوض بوجبا مباراة الإياب بسبب تلك البطاقة.

وتعد هذة هي الخسارة الأولى لسولشاير مدرب مانشستر يونايتد منذ توليه مهمة تدريب الفريق، بعد رحيل جوزية مورينهو في منتصف الموسم الجاري.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة.