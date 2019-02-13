رياضة | روما يحقق فوزا مقلقا على بورتو بذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يحقق فوزا مقلقا على بورتو بذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق روما الإيطالي فوزاً ثميناً من فريق بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ملعب الأولمبيكو.

وفي الشوط الثاني نجح فريق روما في تسجيل هدفين على التوالي عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 76، قبل أن يعود بورتو لتقليص الفارق عن طريق اللاعب ادريان لوبيز الفاريز في الدقيقة 79.

وينتظر فريق روما مواجهة صعبة في الإياب حينما يواجه فريق بورتو وسط جماهيره على ملعب الدراجاو يوم 6 مارس المقبل.