رياضة | مركز شباب الباجور يفوز بقلب الأفضل على مستوى مراكز شباب المنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب الباجور يفوز بقلب الأفضل على مستوى مراكز شباب المنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مركز شباب الباجور في الحصول على لقب أفضل مركز شباب علي مستوى مراكز شباب محافظة المنوفية، من الناحية المابية والإدارية والجمالية، خلال المسابقة التي أقيمت من جانب مديرية الشباب والرياضة، تحت أشراف وزارة الشباب والرياضة.

وقال ابراهيم سعيد مسؤل العلاقات العامة، بمركز شباب الباجور، أن مديرية الشباب والرياضة، أخطرت مجلس الإدارة بفوز مركز الشباب الباجور بقلب أفضل مركز شباب على مستوى محافظة المنوفية، عقب معاينة أقيمت مؤخرا للمركز من جانب لجنة من الوزارة.

ويتولى رئاسة مركز شباب الباجور، عبدالغفار الشيهي، رئيس مجلس الإداره، ومحمد بهيج الجوهري، نائب رئيس مجلس الإداره، والاعضاء محمود ناجي قنديل، وإسلام محمد خطاب، وعلي أيمن العيسوي، ومدير تنفيذي مشيره سعيد همام، ومدير مالي مسعد عبدالقوي شاهين، ومدير العلاقات العامه إبراهيم سعيد عفيفي.