انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يستعرض عضلاته في "مسرح الأحلام" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:09 صباحاً - وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في عقر دار مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد"، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول "متوازن"، فرض الباريسيون سيطرتهم بالطول والعرض على مجريات اللقاء، ليترجم المدافع الشاب بريسنال كيمبيمبي أفضلية فريقه بهدف أول في الدقيقة الـ53.

وبعد 7 دقائق فقط، أنهى المهاجم المتألق كيليان مبابي هجمة مثالية لبطل فرنسا بوضع الكرة في شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي بدا عاجزاً عن فعل أي شئ.

وبعد الهدف الثاني، أضاع العملاق الباريسي أكثر من فرصة محققة للتسجيل، قبل أن تزداد الأمور تعقيداً على "الشياطين الحُمر" بطرد نجم خط الوسط الفرنسي بول بوغبا لحصوله على بطاقتين صفراوين، في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

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بهذه النتيجة بات يكفي "أمراء باريس" التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب، المقررة إقامتها في السادس من مارس المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء"، من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية.

وفي مباراة ثانية في دور الـ16، تغلّب نادي العاصمة الإيطالية روما على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على "الأولمبيكو".

تقمص الشاب نيكولو زانيولو دور البطل بتوقيعه على هدفي "الذئاب" في الدقيقتين الـ70 و76، لكن بورتو قلص الفارق عبر الإسباني أدريان لوبيز في الدقيقة الـ79.

وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب؛ إذ يكفي الفريق البرتغالي الفوز بهدف نظيف لبلوغ الدور المقبل، في حين يحتاج "الذئاب" للتعادل من أجل مواصلة المشوار القاري.