انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يسقط والترجي يتألق في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:09 صباحاً - تلقى النادي الأهلي المصري هزيمته الأولى في دور المجموعات (دور الـ16) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسقوطه في ملعب سيمبا التنزاني بهدف نظيف، الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل ميدي كاجيري هدف اللقاء الوخيد في الدقيقة الـ65، ليرفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بنقطة أكثر،

وصعد شبيبة الساورة الجزائري إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، ليصل الأول إلى نقطته الخامسة، في حين تجمّد رصيد المنافس عند 4 نقاط.

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وفي المجموعة الثانية، اقترب الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية إثر فوزه على ضيفه أورلاند بيراتس الجنوب أفريقي بثنائية بيضاء.

ويدين فريق باب سويقة إلى أنيس البدري وهيتم الجويني صاحبي الهدفين في الدقيقتين الـ16 و90.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، أنعش حوريا الغيني آماله في التأهل بفوزه على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين دون رد.

بذلك يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن حوريا، وجاء أورلاندو بيراتس ثالثًا برصيد 5 نقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في القاع برصيد نقطة وحيدة.

يُشار إلى أن الأهلي القاهري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع 8 ألقاب، بفارق ثلاثة ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي، علماً أن الترجي الرياضي التونسي يحمل لقب النسخة الماضية بعد عامي 1994 و2011.