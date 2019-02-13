شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرومان واليونايتد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
الخليج 365- فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي باريس سان جيرمان اللاعب كيمبيمبي في الدقيقة 53 بعد استقبالة لركلة ركنية رائعة من الأرجنتيني دي ماريا، واضاف النجم الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60.
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