شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة روما وبورتو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
الخليج 365- فاز روما الإيطالي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي ذئاب العاصمة اللاعب نيكولو زانيولو في الدقيقة 70، 76، قبل أن يقلص أدريان لوبيز الفارق للفريق البرتغالي بأحرازه الهدف الأول في الدقيقة 79.
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