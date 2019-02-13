شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يهين اليونايتد بثنائية في ملعبه ووسط جماهيره بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي باريس سان جيرمان اللاعب كيمبيمبي في الدقيقة 53 بعد استقبالة لركلة ركنية رائعة من الأرجنتيني دي ماريا، واضاف النجم الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

الشوط الأول

أخطر فرص اليونايتد جاءت عن طريق الفرنسي بول بوجبا بعدما أخترق منطقة جزاء الفريق الباريسي وقام بأرسال عرضية تصدى لها الحارس المخضرم بوفون. بينما حاول باريس سان جيرمان التقدم من خلال فرصة حقيقة لمبابي في الدقيقة 27، لكن تألق الحارس الأسباني دي خيا حال دون دخول الكرة إلى الشباك. وأضطر الشياطين الحمر لأجراء تبديل أضطراري بعدما تعرض لينجارد للإصابة، ليحل مكانه التشيلي أليكسيس سانشيز قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

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بدأ سان جيرمان الشوط الثاني بشكل هجومي أسفر عن هدف سجله كيمبيمبي في الدقيقة 53 بعد استقبالة لركلة ركنية رائعة من الأرجنتيني دي ماريا.

وفي الدقيقة 60 استغل مبابي عرضية دي ماريا الرائعة وسجل الهدف الثاني للضيوف، لتصبح النتيجة 2 - 0.

وأصبح كيمبيمبي اللاعب رقم 8 الذي سجل لباريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا أكثر من أي فريق آخر، كما يعد هذا الهدف هو الأول في 11 مشاركه له بدوري الأبطال، وكذلك هذا أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان بعد مرور 97 مباراه في جميع المسابقات.

وبهدف اليوم وصل مبابي إلى الهدف رقم 14 في بطولة دوري الأبطال معادلا رقم النجم البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق، وأصبح ثالث لاعب يسجل في أول 3 مباريات خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا في إنجلترا، بعد لويس إنريكي وإيدن دجيكو.

كما بات باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي الأول الذي يسجل أكثر من هدف ضد مانشستر يونايتد في أولدترافورد في المسابقات الأوروبية.

وشهدت المباراة حالة طرد للنجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في الدقيقة 89.

ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق المستحيل والفوز على سان جيرمان في مباراة العودة التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل على ملعب "حديقة الأمراء".