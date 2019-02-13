شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب لروما على بورتو في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب روما الإيطالي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ذئاب العاصمة اللاعب نيكولو زانيولو في الدقيقة 70، 76، قبل أن يقلص أدريان لوبيز الفارق للفريق البرتغالي بأحرازه الهدف الأول في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 250 لفلورينزي مع ذئاب العاصمة في مختلف البطولات.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين في البرتغال يوم 6 من شهر مارس المقبل.