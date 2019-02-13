شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يضيف الهدف الثاني لسان جيرمان في شباك اليونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أضاف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي تجمع بينهم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا استغل مبابي عرضية دي ماريا الرائعة وسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60، لتصبح النتيجة 2 - 0. وكان كيمبيمبي سجل الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة 53 بصناعة من المتألق دي ماريا.

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