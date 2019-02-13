شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يضيف الهدف الثاني لسان جيرمان في شباك اليونايتد والان مع التفاصيل
استغل مبابي عرضية دي ماريا الرائعة وسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60، لتصبح النتيجة 2 - 0.
وكان كيمبيمبي سجل الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة 53 بصناعة من المتألق دي ماريا.
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