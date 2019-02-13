شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف كيمبيمبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي تجمعهم حاليا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. أحرز هدف الفريق الباريسي اللاعب كيمبيمبي في الدقيقة 53 بعد استقبالة لركلة ركنية رائعة من الأرجنتيني دي ماريا. وكان انتهى الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب "أولد ترافورد" بنتيجة التعادل السلبي.

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