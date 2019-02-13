شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أقيمت اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بين االأهلي والنصر والهلال أمام القادسية.

ونجح الهلال في الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما تغلب النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ارتفع رصيد الهلال في صدارة الدوري السعودي للنقطة 49، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز العاشر، كما ارتقع رصيد النصر للنقطة 43 في المركز الثاني ، فيما ظل رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الثالث.

وتستكمل غدا الأربعاء منافسات الجولة 20 من الدور السعودي بأقامة مباراتان بين الحزم والباطن، الاتفاق أمام الفيصلي.