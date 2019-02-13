الأهلي المصري يسقط في تنزانيا

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الأهلي ظل في صدارة المجموعة الرابعة حقق سيمبا التنزاني فوزا مهما على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف، الثلاثاء، بالجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا. وسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد في الدقيقة 65 عبر ميدي كاجيري، بعد خطأ في التمركز من مدافعي الأهلي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف. Advertisements ورغم الخسارة، استمر الأهلي في صدارة المجموعة بسبع نقاط، فيما رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني. ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث وله 4 نقاط، وأخيرا شبيبة الساورة الجزائري في المركز الرابع بنقطتين، وذلك قبل لقائهما معا في وقت لاحق.

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