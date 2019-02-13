انت الان تتابع برشلونة يعيد إحياء "خطة ميامي": دعونا نقترب من جماهيرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس برشلونة: يجب إقامة 3 مباريات في "الليغا" خارج البلاد

يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه يجب إقامة 3 مباريات على الأقل في كل موسم من دوري الدرجة الأولى الإسباني، خارج البلاد.

وأثار احتمال إقامة مباريات في الخارج الكثير من الجدل في إسبانيا، منذ أعلنت رابطة الدوري الإسباني توقيع اتفاق مدته 15 عاما مع شركة "ريلفنت سبورتس" للترفيه في أغسطس الماضي، من أجل الترويج للرياضة والدوري الإسباني في أميركا الشمالية.

وتضمن هذا الاتفاق إقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني على أراض أميركية كل موسم، وكانت مواجهة جيرونا ضد برشلونة مقررة يوم 26 يناير على ملعب فريق "ميامي دولفينز".

لكن هذه الخطط واجهت معارضة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة للاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا)، وسحب برشلونة في نهاية المطاف التزامه في ديسمبر بسبب "الافتقار للاجماع حول الاقتراح".

Advertisements

لكن بارتوميو لا يزال يعتقد أن رابطة الدوري الإسباني عليها السعي لإحياء الاقتراح في الموسم المقبل، ويتطلع لما هو أبعد من ذلك أيضا.

وقال بارتوميو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إذا أردنا أن يكون الدوري الإسباني قويا، علينا خوض هذه المباريات".

وتابع: "في برشلونة تحدثنا عدة مرات إلى مسؤولي رابطة الدوري الإسباني وأبلغناهم بأن إذا أرادوا الترويج للمسابقة أكثر وأكثر، يجب إقامة 3 مباريات في الموسم خارج إسبانيا بواقع مباراة في أميركا وواحدة في الشرق الأوسط وواحدة في آسيا".

وأضاف: "ينبغي أن نقترب من المشجعين. نقوم بالجولات الصيفية في يوليو وأغسطس حتى نقترب من الجماهير. نظهر احترامنا لهم، والذهاب إلى ميامي كان احتراما لمشجعينا في الولايات المتحدة".