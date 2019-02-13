الان تتابع باريس سان جيرمان يسقط يونايتد ويقترب من دور الثمانية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اقترب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ملعب “أولد ترافورد” مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 – صفر الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم حسم سان جيرمان الفوز في الشوط الثاني، وتقدم المدافع الشاب بريسنال كيمبيمب بهدف للنادي الفرنسي في الدقيقة 53 وأضاف الجناح الواعد كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60، وانهى مانشستر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بول بوغبا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.