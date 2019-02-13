الان تتابع “حمدالله” بعد الفوز على #الأهلي : لا تهمني الأرقام و “علاش نخاف وعندنا امرابط”؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب وجه مهاجم النصر وهداف الفريق، النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله بعد نهاية لقاء فريقه النصر وتسجيله هدفي الفوز شكره لزملائه اللاعبين على المباراة الكبيرة التي قدموها. وقال حمد الله : “لا يهم الاستحواذ في مثل هذه المباريات الكبيرة الأهم الفوز بالنتيجة “ Advertisements وأضاف: ” في الوقت الراهن لا أهتم بالأرقام كثيراً و مساعدة الفريق بالفوز هي الأهم في هذه المرحلة، حققنا النقاط الثلاث اليوم ونتطلع للفوز في المباراة القادمة وتابع: ” لا أرى غير النصر ولا تهمنا نتائج الأندية الأخرى وأشاد النجم المغربي بابن جلدته المغربي نور الدين امرابط والذي وصفه باللاعب الكبير الذي يعرف كيف يلعب الكرة للمهاجم قائلا : “علاش نخاف وعندنا امرابط ؟

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