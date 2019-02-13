الامارات | سعيد بن مكتوم يتصدر اليوم الأول لبطولة الرماية للوحدات المساندة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن مكتوم يتصدر اليوم الأول لبطولة الرماية للوحدات المساندة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بطولة رماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت)، التي تقام ضمن مهرجان الرماية السنوي التاسع للوحدات المساندة 2019، والتي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وجاءت الصدارة منفردة للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الجولة الثالثة لليوم الأول من مسابقة (الإسكيت)، التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون وحدهم، وبرصيد 72 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وبواقع (24 و24 و24 طبقاً، فيما احتل المركز الثاني عبيد بن ضاوي الخاطري، برصيد 70 طبقاً، ثم سيف بن فطيس، برصيد 69 طبقاً، وتساوى في المركز الرابع كل من محمد حسن، وخالد الظريف، برصيد 66 طبقاً، ثم سعيد الظريف برصيد 61 طبقاً. وستستأنف منافسات اليوم الثاني برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً، ثم النهائيات وفق القانون الدولي يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.