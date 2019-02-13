الامارات | لاعبات الشارقة ينتزعن 7 ميداليات في «غرب آسيا للكاراتيه»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الشارقة ينتزعن 7 ميداليات في «غرب آسيا للكاراتيه» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت لاعبات فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، سبع ميداليات خلال مشاركتهن في بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشباب والناشئين للكاراتيه، التي نظمها، أخيراً نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا للكاراتيه. ونجحت لاعبات النادي، بعد أداء قوي في انتزاع ست ميداليات ذهبية، وواحدة برونزية من جملة 29 ميدالية ملوّنة حصدتها لاعبات الفرق المشاركة باسم دولة الإمارات في كل فئات التنافس المخصصة للسيدات والناشئات.

وحصدت اللاعبة حوراء العجمي ميداليتين ذهبيتين في فئة الكوميتيه الفردي والجماعي، ونالت اللاعبة حميدة حاجي ذهبيتين في فئة الكاتا الفردي والكاتا الجماعي، وانتزعت اللاعبة نجلاء غضفي ذهبيتين في فئة السيدات الكوميتيه الفردي والجماعي، فيما نالت اللاعبة مريم منصور الميدالية البرونزية في فئة الكاتا الفردي، ويضم فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة 15 لاعبة في الفريق الأول، و18 لاعبة في فريق الناشئة، و19 لاعبة من فريق البراعم.