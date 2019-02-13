الامارات | دورة الألعاب الرياضية للشركات تستقطب 700 مشارك من 25 مؤسسة

شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب الرياضية للشركات تستقطب 700 مشارك من 25 مؤسسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو دورة «الألعاب الرياضية للشركات»، مشاركة 700 موظف وموظفة من 25 شركة في النسخة الأولى من البطولة التي تقام ضمن سلسلة المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة كوربوريت سبوريتس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 21 حتى 23 الجاري.

وفُتح أمس باب التسجيل للمشاركة في منافسات الدورة التي تشهد إقامة 18 مسابقة رياضية في ألعاب فردية وجماعية، وتحتضنها المدرسة السويسرية الدولية في دبي، فيما يقام الافتتاح الرسمي للحدث مساء 21 الجاري، يتخلله حفل عشاء واستقبال للمشاركين في جزيرة «جميرا باي»، بمنتجع بولغاري.

وكشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، محمد الحصري، عن مبادرة إنسانية مجتمعية، بدعم جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، من خلال تخصيص مبلغ 100 درهم عن كل مشارك في «الألعاب الرياضية للشركات»، إلى جانب تخصيص مبلغ مالي إضافي سيتم الإعلان عنه في ختام الحدث.

وقال في تصريحات صحافية: «فخورون بالشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، خلال الألعاب الرياضية للشركات، لطالما قدرنا العمل الرائع والنبيل الذي يقومون به في هذه المنطقة، وبتخصيص مبلغ 100 درهم مقابل كل مشارك في الألعاب، فإننا نمنح الموظفين والشركات في دولة الإمارات الفرصة لدعم جهود الجمعية، والمساهمة معنا أيضاً».

وتحدثت مديرة إدارة شؤون المجتمع في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ندى بن غالب، وقالت: «الجمعية سعيدة للغاية بالشراكة مع الألعاب الرياضية للشركات، التي تعد منارة للمسؤولية المجتمعية في المجتمع، ونحن فخورون بالدعم عبر هذه الرسالة الإيجابية التي ستلعب دوراً نشطاً في صنع غد أفضل لأجيال المستقبل.

يذكر أن جمعية أصدقاء السرطان دأبت منذ عام 1999، على تعزيز الوعي بمرض السرطان، ودعم المرضى وعائلاتهم مادياً ومعنوياً في دولة الإمارات، وسيتم تخصيص موقع للجمعية في موقع منافسات الألعاب الرياضية للشركات، لتقديم النصائح والدعم والإرشادات للمشاركين وعائلاتهم حول مرض السرطان.

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وأكدت شركة كوربورت سبورتس، في بيان لها أمس، أن المنافسات ستكون متاحة للموظفين من كل الأعمار والجنسيات، وذلك في عطلة نهاية أسبوع، سعياً لتعزيز التواصل بين الموظفين، وجعل حياة العمل أكثر توازناً عبر النشاط الرياضي، من خلال التنافس في بطولة ذات أجواء ودية.

وقالت الشركة: تحقق تلك المبادرة رؤية مجلس دبي الرياضي لبناء مجتمع رياضي متميز وسعيد، إذ سيتم إعداد مرافق للعائلات والأصدقاء المرافقين للحضور ودعم المشاركين، والاستمتاع بالأجواء المناسبة للأطفال، والأنشطة ووسائل الترفيه المميزة في قرية العائلة الترفيهية، بما يجعل من الحدث تجربة متكاملة لأفراد العائلة كافة.

وأضافت: «ستتم إقامة عدد من الحصص حول معلومات الصحة واللياقة البدنية ذات موضوعات متعددة تمت برمجتها في موقع المدرسة طوال يومي المنافسات، ستكون مفتوحة للحضور من المشاركين وعائلاتهم»

وأشار: «سيقام حفل توزيع الجوائز وتتويج الفائزين في ختام اليوم الثاني للمنافسات يوم 23 فبراير، حيث سيتم تقديم جوائز قيمة، عبارة عن كؤوس ومبالغ مالية، على أن يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول في إجمالي الألعاب على برنامج صحي متكامل للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم إماراتي».

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فبراير موعد انطلاق دورة الألعاب.

المنافسات ستكون متاحة للموظفين من الأعمار والجنسيات كافة.