الامارات | مؤتمر صحافي لبطولة العالم للطائرات اللاسلكية السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحافي لبطولة العالم للطائرات اللاسلكية السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للطائرات اللاسلكية «الريموت كونترول»، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري، برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، اجتماعاً بمنطقة الليسيليي، لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة باستضافة هذا الحدث، الذي يشهد مشاركة واسعة من دول العالم.

كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً مع رؤساء اللجان العاملة في البطولة لتوزيع مهام العمل والترتيب للمؤتمر الصحافي الموسع المزمع عقده في الثالثة من بعد ظهر يوم السبت المقبل، بمقر البطولة في «سكاي هوت ار سي» في منطقة الليسيلي، للكشف عن التفاصيل وعدد المشاركين ونظام البطولة.

ووجّه رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، نصر حمودة النيادي، الشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية عموماً وللبطولة بشكل خاص، ورعايته الكريمة للحدث المهم، وقال: «الحدث مسؤولية جديدة على الجميع، ويجب أن نكون في الموعد من أجل تحد جديد ووضع اسم الإمارات في المقدمة، من خلال إبهار العالم بنسخة استثنائية».