الامارات | نادي الإمارات ينظّم مهرجاناً لبراعم كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات ينظّم مهرجاناً لبراعم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال المهرجان. من المصدر

شهد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمود حسن الشمسي، مهرجان نادي الإمارات لبراعم كرة القدم مواليد 2011-2012، بمشاركة عدد من أندية الدولة، ولاعبي أكاديمية النادي، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل السنية، أنور عبدالله الدربي، وتأتي إقامة هذا المهرجان في إطار اهتمام النادي بقطاع الأكاديمية وصقل مهارات اللاعبين وتطويرهم وإدخالهم أجواء المنافسات والمباريات.

وأكد أنور الدربي، في تصريح صحافي، أنه «دائماً ما يتم تنظيم مهرجانات للأولاد تشهد تفاعلاً كبيراً من اللاعبين الصغار والأندية».