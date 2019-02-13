الامارات | منتخب الناشئين يواجه الأحمر البحريني ودياً في المنامة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه الأحمر البحريني ودياً في المنامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قائمة المنتخب تضم 20 لاعباً. من المصدر

يستعد المنتخب الوطني للناشئين، مواليد 2004، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني، يومَي 16 و18 الجاري، في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن استعدادات الأبيض المبكرة لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب المغادرة إلى مملكة البحرين 20 لاعباً، اختارهم المدرب الوطني، عبدالرحمن الحداد، هم: مطر سيف سالم، محمد أحمد الحارثي (بني ياس) أحمد محمد المرزوقي، منصور عبدالرحيم، مشعل بن جمال (الجزيرة) إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد) علي طاهر إبراهيم، بدر إبراهيم السوديد (الشارقة)، سعيد جمال محمد، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي دبي) زايد صالح سليمان (عجمان) أحمد عبدالله البادي، حمد محمد الدرمكي (العين) سعيد سالم ناصر (الفجيرة) جمال خليفة السعدي (النصر) منصور صالح برغش، عبدالله أحمد عبدالله، عوض محمد الكثيري (الوحدة) سعود محمد المري (الوصل) وتغادر البعثة إلى البحرين مساء الجمعة.