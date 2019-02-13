الامارات | منتخب المبارزة يحصد 10 ميداليات في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المبارزة يحصد 10 ميداليات في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت بعثة منتخب المبارزة 10 ميداليات ملوّنة (5 ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات) في اليوم الرابع من البطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة حالياً بالكويت، لتكون هذه الحصيلة هي الأفضل للمنتخب على مدار مشاركاته بالبطولات العربية للمبارزة للشباب والناشئين.
وشهدت البطولة سيطرة قوية من فتيات منتخب الإمارات للمبارزة على معظم ألقاب البطولة، سواء كانت على المستوى الفردي أو الفرقي.
ومن المقرر أن تختتم البطولة اليوم بمنافسات سلاح الايبيه تحت 17، 20 سنه فرق للشباب والفتيات، التي يشارك بها لاعبونا: محمد المازمي وسيف أحمد ومايد محمد وعمر بالسلاح وخالد بالسلاح وشوق بلال وريم الشماع وفجر المرزوقي وعائشة عبيد.
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