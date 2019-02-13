الامارات | أبوظبي تستضيف مهرجاناً كروياً للواعدات بمشاركة 100 طالبة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف مهرجاناً كروياً للواعدات بمشاركة 100 طالبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المهرجان يهدف إلى نشر ثقافة لعبة كرة القدم بين الفتيات. من المصدر

نظمت لجنة كرة القدم النسائية مهرجاناً كروياً للواعدات في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع مدرسة «فيرجينيا الخاصة»، وبمشاركة خمس مدارس للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة، إضافة إلى مشاركة عدد من لاعبات المنتخب الوطني، بهدف نشر ثقافة لعبة كرة القدم بين الواعدات والفتيات، وتوسيع قاعدة الممارسات للعبة في الدولة.

وقالت عضو لجنة كرة القدم النسائية، حورية الطاهري، في تصريحات صحافية، إن المهرجان شهد مشاركة ما يقرب من 100 طالبة، يمثلن مجموعة من المدارس تحت 12 و14 سنة، ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الاتحادين الدولي والقاري.