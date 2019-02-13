الامارات | تيغالي: مازلت أنتظر فرصة اللعب مع «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي: مازلت أنتظر فرصة اللعب مع «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الوحدة، الأرجنتيني سبستيان تيغالي، إنه «لايزال بانتظار فرصة استدعائه لتمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم، وإنه سيعطي كل إمكاناته وخبراته لـ(الأبيض) في حال تم ذلك».

وأشار تيغالي إلى أن «مسألة انضمامه التي أثيرت بقوة، وكانت على وشك النهاية السعيدة، انتهت بمكالمة هاتفية قبل كأس أمم آسيا، حولت الأمر إلى خيار غير وارد، لكنه لايزال متمسكاً بتجديد الفرصة وترجمتها إلى واقع مستقبلاً».

وأكد تيغالي لـ«الإمارات اليوم»، أن «ما قدمه لاعبو المنتخب الوطني في الكأس القارية الأخيرة يستحقون الإشادة عليه، وأنهم أعطوا كل ما لديهم وخرجوا من نصف النهائي».

وتحدّث هداف العنابي عن اعتزازه باللعب للوحدة كل هذه السنوات، وأنه لايزال راغباً في تحقيق العديد من الألقاب في الفريق، داعياً الجمهور إلى التفاؤل، وأن الفريق استعاد قوته.

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