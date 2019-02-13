الامارات | الكرواتي مارين تشيليتش يعود إلى «تنس دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف الـ10 عالمياً، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي يستضيفها استاد السوق الحرة من 17 الجاري إلى الثاني من مارس المقبل. ويتطلع تشيليتش إلى السير على خُطى مواطنه غوران إيفانزفيتش، الذي توّج بلقب دبي في عام 1996، وحل ثانياً في العام التالي، قبل أن يفوز بكأس ويمبلدون في 2001، ويتحوّل لاحقاً إلى التدريب ليتولى مهمة تدريب تشيليتش من سبتمبر 2013 إلى يوليو 2016، وهي الفترة التي فاز خلالها الأخير ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة. ويزخر سجل تشيليتش حالياً بألقاب 18 بطولة دولية، ووصل إلى نهائي 14 بطولة أخرى، بما فيها بطولتا أستراليا المفتوحة في 2018، وويمبلدون في 2017. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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