الامارات | سيطرة كويتية على اليوم الثالث لـ«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة كويتية على اليوم الثالث لـ«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت الفرق الكويتية على منافسات اليوم الثالث من بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقامة حالياً في دبي، بمشاركة 60 فريقاً من 50 دولة.

وحققت الفرقة الخاصة في الكويت (1) المركز الأول في تحدي إنقاذ الضباط بزمن قدره 3:47:18 دقائق، ونالت جائزة 5000 دولار، وحل ثانياً فريق سوسيولا الأميركي بزمن 4:16:01 دقائق، وحصل على 3000 دولار، فيما جاءت ثالثاً الفرقة الخاصة الكويت (2) بتوقيت 4:27:12 دقائق، ونالت 2000 دولار.

وشهد فعاليات اليوم الثالث مدير الإدارة العامة للطوارئ والمنشآت، اللواء عبدالله علي الغيثي، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

وشارك في منافسات اليوم الثالث 49 فريقاً، تمثل وحدات خاصة تابعة لأجهزة شرطية وعسكرية من 37 دولة في العالم، إذ جرت المنافسة على أقل زمن تحققه الفرق المشاركة لإنقاذ ضابط مصاب.