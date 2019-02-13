شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يضرب المان يونايتد بهدفين على أرضه..وبورتو يسجل هدفاً في الأولمبيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغلب نادي باريس سان جيرمان على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد فى اللقاء الذي جمعهما على استاد أولدترافورد ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، سجل هدفي سان جيرمان كيمبيمبى فى الدقيقة 53 وكيليان مبابي فى الدقيقة 60.

من ناحية أخرى تغلب روما على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد فى اللقاء الذي استضافه ملعب الأولمبيكو ،سجل هدفي روما زانيولو فى الدقيقتين 70 و76 على الترتيب، فيما سجل هدف بورتو لوبيز فى الدقيقة 79.

وتتواجه الفرق الأربعة من جديد في لقاء الإياب 6 مارس المقبل.