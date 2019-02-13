شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يجهز 120 مليون يورو لضم ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط ريال مدريد لضم اللاعب باولو ديبالا نجم يوفنتوس فى الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو، فى خطوة إن تمت، سيعتبرها الكثيرون بمثابة رد صفعة ضم فريق السيدة العجوز، لهداف الملكى التاريخى كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن الأرجنتينى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، أصيب بالإحباط فى الموسم الحالى، بسبب تراجع دوره مع السيدة العجوز، وأشارت إلى أن ديبالا لا يعجبه حصوله على دقائق قليلة هذا الموسم، عقب وصول البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس فى الصيف الماضى، قادمًا من صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بديبالا منذ تألقه ضد برشلونة قبل عامين، وينوى ضمه فى الصيف مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت أن ديبالا لم يخف تعبيره عن حالة الإحباط التى يعيشها، بعدما ترك مقاعد بدلاء يوفنتوس خلال مباراة بارما بالدورى الإيطالى، وقرر دخول غرفة ملابس الفريق قبل نهاية اللقاء.

فيما اشتعلت الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة، حول التعاقد مع صفقة هجومية فى الصيف المقبل، وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الصربى لوكا جوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، خلال الصيف المقبل، وكان العديد من التقارير، أشار إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق حول ضم جوفيتش مقابل 40 مليون يورو، كى يكون بديل الأوروجوايانى لويس سواريز، ومن شأن دخول الريال فى الصفقة أن يشعل حربا بين الفريقين فى سوق الانتقالات المقبلة، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ويلعب جوفيتش مع آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من بنفيكا، ومن المنتظر أن يفعل الفريق الألمانى بند شراء عقده بشكل نهائى فى الصيف المقبل، يذكر أن جوفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الألمانى برصيد 14 هدفًا بعد مرور 21 جولة.

من ناحية أخرى، لعب كريم بنزيما، دورًا كبيرًا فى تعافى هجوم الميرنجى خلال الموسم الحالى، عقب رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن بنزيما، صنع شريكه المثالى فى هجوم النادى الملكى، بعد أن تراجع مردود الثنائى جاريث بيل، وماركو أسينسيو، على نحو لافت.

وقالت إن نصائح النجم الفرنسى، ساهمت فى تألق البرازيلى فينيسيوس جونيور، وحصوله على مكان ثابت فى هجوم ريال مدريد، وأضافت أن توهج بنزيما فى الفترة الأخيرة، جاء مصاحبًا لحصول فينيسيوس على مساحة أكبر للتواجد فى التشكيل الأساسى للميرنجى، وصنع ثنائية مميزة فى هجوم ريال مدريد.

وأشارت إلى أن بنزيما يتعامل مع فينيسيوس كأب، حيث إنه ذهب لإعطائه نصائح قبل انطلاق مباراة الديربى الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، ثم صافحه واحتضنه.

وأوضحت أن البرازيلى الشاب يستمتع بالتعلم من خبرات بنزيما، خاصة أن الأخير كان يلعب فى أعلى المستويات الأوروبية عندما كان فينيسيوس طفلًا صغيرًا.

يذكر أن هجوم الريال كان يعانى فى بداية الموسم عقب رحيل رونالدو، وحقق أكبر جفاف تهديفى فى تاريخ النادى، قبل أن يحقق نادى العاصمة استفاقة متأخرة، منحته الفرصة لانتزاع صدارة الليجا من بين أنياب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط فقط خلف المتصدر برشلونة.

فى شأن مختلف، أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفنى لريال مدريد، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة أياكس أمستردام، اليوم الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، وشهدت القائمة غياب الثلاثى إيسكو، ماركوس يورينتى، لوكا زيدان بداعى الإصابة.

بينما ضمت القائمة 23 لاعبا هم: حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبى، خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، وريجيلون، خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، أسينسيو، إبراهيم دياز، ودانى سيبايوس، خط الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.