بوفون يحقق أرقاما قياسية في أولد ترافورد

قام حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي بوفون بتحقيق أرقاما مميزة بمشاركته في لقاء مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ورفع بوفون رصيده إلى 121 مباراة بدوري الأبطال، ليتجاوز كل من البرازيلي روبرتو كارلوس، وزلاتان إبراهيموفيتش، في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالبطولة.

كما بات الإيطالي المخضرم رابع لاعب يشارك في تشامبيونز ليج ببلوغه 40 عاما على الأقل.

وسبق جيانلويجي بوفون، كل من ماركو بالوتا، مارك شوارزر وأولكسندر شوفكوفيسكي.

يذكر أن بوفون انضم إلى بي إس جي مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس الذي قضى بين جدرانه 17 عاما.