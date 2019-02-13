فوساتي يخطف الأنظار

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)ظهر المدرب الجديد للفريق الأهلاوي فوساتي وهو يعانق حارس خصمه النصر وليد عبدالله، قبل اللقاء بحرارة، إذ توجه وليد عبدالله لفوساتي ليقدم له التحية، إذ التقيا بعد غياب طويل، عندما كان فوساتي مديراً فنياً للشباب موسم 2010.
من جانب آخر، لقي المدرب الكبير فوساتي تحية حارة من الجماهير الأهلاوية الحاضرة قبل اللقاء، ترحيباً به، لتوليه قيادة دفة الفريق خلال الفترة القادمة من الموسم الحالي، وبادل فوساتي الجماهير التحية.
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