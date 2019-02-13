شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوية» تحقق بطولة القوات المسلحة للرماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت بطولة الرماية لمنتخبات القوات المسلحة ضمن دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة أمس (الثلاثاء)، بحضور قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن محمد العمري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة العميد هادي بن بكر القحطاني. وحقق منتخب القوات الجوية المركز الأول وكأس البطولة، كما حصدت القوات البرية المركز الثاني والميداليات الفضية، وقوات الدفاع الجوي المركز الثالث والميداليات البرونزية.

من جانبه، أوضح اللواء الركن محمد العمري، في كلمة ألقاها على هامش تتويج الفائزين، أن ما شهدته البطولة من تنافس كبير يعود إلى ما تمتلكه قواتنا المسلحة من رماةٍ على مستوى عالٍ. وأثنى على تطور رياضة الرماية في القوات المسلحة، والإنجازات التي تحققت وتتحقق على المستويين المحلي والدولي، مقدماً شكره وتقديره لكل المشاركين في البطولة، ومهنئاً منسوبي معهد الدفاع الجوي على هذا التنظيم الرائع للدورة.

يذكر أن مسابقة الرماية استمرت 4 أيام، وشملت مسابقة الرمي بالبندقية، والمسدس، بمشاركة ٨٤ رامياً.