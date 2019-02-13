شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تستضيف بطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف للاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور محمد بن حمد ال الشيخ تستضيف جامعة طيبة بالمدينة المنورة بعد غدٍ (الخميس) بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة لألعاب القوى وكرة الهدف في موسمه التاسع وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المستشار في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مدير البطولة الدكتور طارق الصالحي أن البطولة يشارك بها 118 لاعباً من 12 جامعة لألعاب القوى و 69 لاعباً من 11 جامعة في كرة الهدف، مشيراً إلى أنه يعد أكبر تجمع رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة هذا الموسم مؤكداً حرص اتحاد الجامعات ووزارة التعليم على فئة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنظيم فعاليات تعنى بأنشطتهم، مبيناً أن جميع الاستعدادات اكتملت لانطلاق البطولة ونجاحها.

وقدم الدكتور الصالحي شكره لجامعة طيبة والقائمين عليها وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي على استضافتهم للبطولة في إطار التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لتحقيق أهدافه بتطوير الرياضة الجامعية، متمنياً لجميع الجامعات المشاركة في البطولة التوفيق والنجاح.