شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواصل مطاردة الزعيم.. والأهلي يخسر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) واصل النصر مطاردته لمتصدر الدوري الهلال، بعد فوزه الصعب الذي حققه مساء اليوم (الثلاثاء) على مستضيفه الأهلي صاحب المركز الثالث بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله واصل النصر مطاردته لمتصدر الدوري الهلال، بعد فوزه الصعب الذي حققه مساء اليوم (الثلاثاء) على مستضيفه الأهلي صاحب المركز الثالث بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل هدفي النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما جاء هدف الأهلي عن طريق عمر السومة (ركلة جزاء)، ليرتفع رصيد «العالمي» للنقطة 43 محتفظاً بوصافته في الدوري، فيما تجمد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثالث. وفي الرياض، تخطى الهلال ضيفه القادسية بنتيجة 4/1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود. سجل أهداف «الزعيم» نواف العابد، قوميز، جيوفينكو، علي البليهي، فيما سجل هدف الفريق الضيف بيسمارك. وشهد اللقاء حصول لاعب الهلال ناصر الدوسري على بطاقة حمراء، ليرفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة محتفظاً بصدارته، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز العاشر.



كانت هذه تفاصيل خبر النصر يواصل مطاردة الزعيم.. والأهلي يخسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.