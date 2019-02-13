شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يضع قدما فى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين فى اليونايتد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع باريس سان جيرمان الفرنسى قدما فى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز خارج ملعبه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب دور الـ 16 من المسابقة.

الخسارة هى الأولى للنرويجى أولى جونار سولشاير مع اليونايتد فى جميع البطولات منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه مورينيو.

سجل هدفا الفريق الفرنسى، المدافع بيرسنال كيمبيمبيي فى الدقيقة 53 بعد متابعت الركلة الركنية، والنجم كيليان مبابى فى الدقيقة 60 بعد أن سدد الكرة بمهارة فى مرمى الإسبانى دى خيا من عرضية رائعة من أنخيل دى ماريا.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل فى اللقاء وكان الأخطر على المرمى على الرغم من غياب أبرز نجومه، نيمار، إدينسون كافانى، وتوماس مونييه للإصابة.

وحفل اللقاء بالبطاقات الصفراء والتى بلغت 8 بواقع 4 لسان جيرمان و4 لليونايتد، والتى أدت إلى طرد بول بوجبا فى الدقيقة 88 لحصوله على انذارين.

وسيقام لقاء الإياب يوم 6 مارس المقبل على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية باريس.



بوجبا وكيمبيمبي

حسرة لاعبى اليونايتد

دى ماريا وراشفورد

صراع على الكرة

فيرجسون فى المدرجات

مبابى وراشفورد