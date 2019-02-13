شكرا لقرائتكم فيديو.. كواليس رحلة زعيم الثغر لمواجهة الهلال السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة نادى الاتحاد السكندرى ظهر اليوم الثلاثاء الى مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى والمقرر لها السبت المقبل على استاد جامعه الملك سعود بالرياض فى دور الـ 8 للبطوله العربيه كأس زايد.

وأدت بعثه الفريق برئاسه محمد قد مناسك العمرة بمكه المكرمة فور وصولها المملكة العربية السعودية وسط حالة من التفاؤل الكبير خاصة بعد انتعاش الحالة المعنوية لجميع افراد البعثة عقب الفوز الذي حققه الفريق امس الأول الأحد على وادى دجلة فى الجولة الـ 22 من فعاليات الدورى الممتاز.

ورصدت كاميرا الخليج 365 كواليس رحلة الفريق من مكة الى الرياض والتى يستعد فيها للحفاظ على سمعة الكرة المصرية بعد خروج القطبين الأهلى والزمالك.